Донька акторки Олени Кравець перенесла операцію. Семирічна Катерина впала з самоката і зламала руку.

В Instagram Олена розповіла, що сталося це місяць тому. Каже, той день був суцільним хвилюванням, проте вона вдячна лікарю, який надав їм необхідну допомогу. Завдяки технологіям, малечі не знадобився навіть гіпс.

– На другому фото – Катя позавчора в новій шапці та шарфі, не хотіла знімати. На третьому – вона ж у день перелому після операції. Зверніть увагу, без гіпсу, – розповіла Кравець.

Також акторка показала рентген-знімок зламаної руки доньки.

Зараз дивляться

Раніше Олена Кравець розповіла, чому не веде активно соцмережі. За її словами, у багатьох зірок через це з’являється ілюзія власного життя, оскільки знаменитостям здається, що вони мають жити так, як це уявляють їхні шанувальники.

Сама акторка не хоче ділитися з будь-ким своїм особистим життям, оскільки їй не потрібні реакція людей і оцінка від них.

Фото: Олена Кравець