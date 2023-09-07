Ведуча та акторка Олена Кравець назвала найбільшу проблему українських зірок зараз. Таким чином вона пояснила, чому не веде активно соціальні мережі.

Так, за словами Олени, найбільшою проблемою знаменитостей є ілюзія щодо власного життя. Зіркам нібито здається, що вони мають жити так, як уявляють це їхні шанувальники.

– Ілюзія того, що тобі потрібно задовольняти чиїсь очікування. Тобі здається, що люди від тебе чекають цього, і ти починаєш жити відповідно до їхніх очікувань. І втрачаєш себе, і коли ти втрачаєш себе, ти потім втрачаєш і цю аудиторію. Бо вона ніколи не знає, чого хоче, – наголосила Кравець.

Вона додала, що аудиторія – це сотні, тисячі, мільйони людей, кожна з яких живе своїм життям. По суті жодного з них немає з артистом.

– Вони можуть писати тобі слова підтримки, і це дуже допомагає, але ти забуваєш звірятися із собою. Ось ця підміна спілкування з собою на спілкування з аудиторією… Мені здається, це сумно, – зазначила Олена.

Сама акторка не хоче ділитися з будь-ким своїм особистим життям, оскільки їй не потрібна реакція людей і в неї немає потреби бути оціненою.