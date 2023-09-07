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Мені здається, це сумно: Кравець сказала, яка проблема є у зірок

7 Вересня 2023, 17:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олена Кравець

Ведуча та акторка Олена Кравець назвала найбільшу проблему українських зірок зараз. Таким чином вона пояснила, чому не веде активно соціальні мережі.

Так, за словами Олени, найбільшою проблемою знаменитостей є ілюзія щодо власного життя. Зіркам нібито здається, що вони мають жити так, як уявляють це їхні шанувальники.

– Ілюзія того, що тобі потрібно задовольняти чиїсь очікування. Тобі здається, що люди від тебе чекають цього, і ти починаєш жити відповідно до їхніх очікувань. І втрачаєш себе, і коли ти втрачаєш себе, ти потім втрачаєш і цю аудиторію. Бо вона ніколи не знає, чого хоче, – наголосила Кравець.

Вона додала, що аудиторія – це сотні, тисячі, мільйони людей, кожна з яких живе своїм життям. По суті жодного з них немає з артистом.

– Вони можуть писати тобі слова підтримки, і це дуже допомагає, але ти забуваєш звірятися із собою. Ось ця підміна спілкування з собою на спілкування з аудиторією… Мені здається, це сумно, – зазначила Олена.

Сама акторка не хоче ділитися з будь-ким своїм особистим життям, оскільки їй не потрібна реакція людей і в неї немає потреби бути оціненою.

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Джерело
Аліна Доротюк
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Олена Кравець
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