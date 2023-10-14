Дочь актрисы Елены Кравец перенесла операцию. Семилетняя Екатерина упала с самоката и сломала руку.

В Instagram Елена рассказала, что произошло это месяц назад. Говорит, тот день был сплошным волнением, однако она благодарна врачу, который оказал им необходимую помощь. Благодаря технологиям, малышке не понадобился даже гипс.

— На втором фото — Катя позавчера в новой шапке и шарфе, не хотела снимать. На третьем — она же в день перелома после операции. Обратите внимание, без гипса, — рассказала Кравец.

Также актриса показала рентген-снимок сломанной руки дочери.

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Ранее Елена Кравец рассказала, почему не ведет активно соцсети. По ее словам, у многих звезд из-за этого появляется иллюзия собственной жизни, поскольку знаменитостям кажется, что они должны жить так, как это представляют их поклонники.

Сама актриса не хочет делиться с кем-либо своей личной жизнью, поскольку ей не нужна реакция людей и оценки от них.

Фото: Елена Кравец