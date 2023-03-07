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Олена Кравець уперше розповіла про приліт ракети в будинок доньки: Вона там не житиме

7 Березня 2023, 11:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Олена Кравець уперше розповіла про приліт ракети в будинок доньки: Вона там не житиме

Актриса студії Квартал 95 Олена Кравець уперше розповіла про знищений будинок своєї 20-річної доньки. Як виявилося, у квартиру Маші влучила ракета.

Так, дочка артистки жила окремо від батьків з 15 років. Але вже через 5 років знову з ними з’їхалася, хоч і не за своїм бажанням – про це Кравець розповіла в інтерв’ю ЖВЛ.

– Прилетіла ракета в цей будинок, але квартира не була знищена. Вона розташована на Лук’янівці. Але ми розуміли, що вона там не залишиться, – зізналася Олена.

Щоправда, артистка не дуже проти такого рішення, адже старша донька активно допомагає їй із молодшими.

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– Маша іноді проявляє дива терпіння і зібраності. Іноді відчуває, що я буваю на межі, – заявила Олена.

Нагадаємо, що сім’я Кравець провела в Польщі та Болгарії 6 місяців, після чого повернулася в Україну. Примітно, що саме Маша раніше повернулася до столиці – ще на початку літа, коли мама приїхала тільки в серпні. Артистка зізналася, що за час життя закордоном часто працювала в туалеті, щоб зосереджуватися та абстрагуватися від домашньої рутини.

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Джерело
ЖВЛ
Теги
Війна в Україні
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