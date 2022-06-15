Телеведущая Регина Тодоренко, проживающая в РФ, вновь промолчала о войне в Украине. 14 июня артистка праздновала 32-летие, в честь чего решила вспомнить, как прошел ее год.

В Instagram Регина обнародовала более 20 публикаций, в которых поделилась разными моментами своей жизни — Covid-19, курсы актерского мастерства, поездка в Грецию, съемки в сериале, то, как узнала о второй беременности. Поразила артистка на некоторых кадрах и своим внешним видом — распухшим лицом.

Вспомнила Тодоренко и о том, как возила родителей, проживающих в Одессе, в Дубай. Однако одесситка ни слова не проронила о войне в родной стране.

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Пользователи сети продолжают упрекать ведущую в том, что она замалчивает происходящее в Украине.

Как можно веселиться, когда у тебя в родной стране убивают простых мирных людей и бомбят города?

Человек без племени и рода.

Увижу на улицах Ванкувера и плюну вам в лицо. Предательница и коллаборантка.

В Канаду поехала по украинскому паспорту?

Приезжайте в Одессу. — Пишут в комментариях Регины.

Стоит отметить, что в Украине сейчас находятся родители Тодоренко, которая ранее рассказывала, почему молчит о войне в Украине. Так, ведущая сказала, что у них с мужем, российским певцом Владом Топаловым разные взгляды на происходящее, поэтому они не могут прийти к консенсусу.

Очевидно, Регина не так сильно переживает за своих близких, которые ежедневно находятся под угрозой, раз продолжает замалчивать действия президента РФ Владимира Путина.