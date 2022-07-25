Співачка Тіна Кароль поділилася успіхами сина Веніаміна, який навчається в школі у Великій Британії.

В Instagram виконавиця оприлюднила серію знімків із Парижа. У добірку фото увійшли кадри з 13-річним хлопчиком, а також його табель із оцінками. Видно, що Веніамін – круглий відмінник. Практично з усіх предметів у нього А та А+, що за українською шкалою оцінювання дорівнює 11-12 балам.

– Воля. Віра. Діти. Майбутнє. Щастя. Мрія. Мова. Україна! – Підписала фото артистка.

Також співачка показала фото, на якому сидить біля Веніаміна, поки він працює на комп’ютері. Незважаючи на те, що хлопчик живе та навчається у Великій Британії, він часто бачиться з мамою. Артистка неодноразово говорила, що намагається весь вільний час проводити із сином.

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На початку липня Тіна Кароль приїжджала до України. Виконавиця побувала вдома та показала свій урожай, відзначивши родючість землі. Однак у рідній країні артистка була недовго, оскільки вирушила далі виступати на благодійних концертах.