Співачка Тіна Кароль слідом за іншими зірками повернулася в Україну. Артистка похвалилася своїм урожаєм із городу.

В Instagram-stories Тіна Кароль оприлюднила кілька знімків. Виконавиця показала свій сад та зібрану черешню в ньому, відзначивши родючість землі.

– Була вдома. Земля така ж родюча, – написала артистка.

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Також вона показала фото залізних їжаків, розставлених на вулицях проти ворожої техніки російських окупантів.

– Але біль не вщухає. 131 день війни. Слава героям, – підписала фото Тіна Кароль.

Очевидно, що Тіна Кароль повернулася до України ненадовго. 9 липня у артистки запланований концерт в Ірландії в місті Дублін.

Нагадаємо, раніше в Україну повернулася співачка Ольга Полякова. Артистка поділилася дорогою та труднощами, з якими їй довелося зіткнутися.

Також зірка показала, як її зустріли вдома.