Певица Тина Кароль поделилась успехами сына Вениамина, который учится в школе в Великобритании.

В Instagram исполнительница обнародовала серию снимков с Парижа. В подборку фото вошли кадры с 13-летним мальчиком, а также его табель с оценками. Видно, что Вениамин — круглый отличник. Практически по всем предметам у него А и А+, что по украинской шкале оценивания равняется 11-12 баллам.

— Воля. Вера. Дети. Будущее. Счастье. Мечта. Язык. Украина! — Подписала фото артистка.

Также певица показала фото, на котором сидит возле Вениамина в то время, пока он работает на компьютере. Несмотря на то, что мальчик живет и учится в Великобритании, он часто видится с мамой. Артистка неоднократно говорила, что старается все свободное время проводить с сыном.

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В начале июля Тина Кароль приезжала в Украину. Исполнительница побывала дома и показала свой урожай, отметив плодородность земли. Однако в родной стране артистка была недолго, поскольку отправилась дальше выступать на благотворительных концертах.