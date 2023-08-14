Тіна Кароль показала підрослого сина у день народження покійного чоловіка Євгена Огіра. Артистка повторила старий знімок, на якому видно, наскільки Веніамін схожий на свого батька, якому сьогодні виповнилося б 43 роки.

– Молодих вдів, таких розгублених, таких сильних – нас сьогодні таких, на жаль, стає більше. Хлопчиків із портретом тата в кишені також стає більше, – почала свою думку Кароль.

Так, на знімках Кароль стоїть у білій футболці та джинсах. На оригінальному знімку Тіна спирається на свого чоловіка, який помер від раку шлунка 10 років тому. На новому фото вона аналогічно позує зі своїм сином. Веніамін дуже схожий на свого батька і навіть одяг підібрав дуже схожий.

– Ми 10 років, усвідомлення цього неможливе, слідуємо за твоєю зіркою. Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато. Він дуже схожий на тебе і жартує, як ти. Назавжди разом, – закінчила свою думку Тіна.

Користувачі мережі відреагували на новий фотосет, відзначивши схожість сина з батьком:

Дуже схожий на Євгена! Впевнена, що він не тільки його маленька копія ззовні, а й зсередини!

Я в шоці. Син-чоловік і маленька дівчина Тіна поруч.

Я подумала, що це ваш чоловік Євген стоїть. Суперопора для мами!

Веня такий дорослий уже, не впізнала на першій одразу.

Артистка часто проводить час зі своїм сином – Кароль провела День матері з Веніаміном і зазначила, що він копія батька.