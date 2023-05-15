Співачка Тіна Кароль уперше за довгий час показала свого підрослого сина, провівши з ним День матері.

Фотографіями з прогулянки з 14-річним Веніаміном виконавиця поділилася у Facebook. Вони прогулялися на природі та поїли морозива.

Тіна Кароль постала в спортивному костюмі та в пончо.

Шанувальники почали задаровувати маму і сина компліментами.

Як швидко йде час!

Дуже схожий на маму!

Веня вже такий дорослий став.

Як же він схожий на свого батька, копія!

Чудові – мама і син, – пишуть користувачі мережі в коментарях.

Очевидно, зустріч відбулася у Великій Британії, де навчається Веніамін, і це логічно. 13 травня Тіна Кароль виступила на Євробаченні 2023 як гостя. Конкурс відбувся у Ліверпулі, після чого співачка й зустрілася зі нащадком.