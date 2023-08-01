Співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками болючою для себе темою про життя і смерть. Розговорилася виконавиця на тлі того, що вчитель її 14-річного сина Веніаміна втратив матір.

Як розповіла Тіна Кароль у своєму Telegram-каналі, вона дружить із хедмайстером сина, а тому той написав їй повідомлення про те, що в нього померла близька людина. У цей момент артистка розгубилася і не знала, що написати нормального, щоб без штампів і типових слів.

Вона показала повідомлення синові та попросила написати щось від себе, однак текст хлопчика її неабияк зворушив.

– Читаю і починаю ревіти… Я зрозуміла, чому нічого не могла написати, бо боюся говорити про смерть, бо біль – це слабкість для мене. Я заборонила її, викреслила, сховала, спалила. Залишилося вугілля, на якому немає емоцій. Я ненавиділа, коли всі ревіли поруч і нили мені в плече. Усе, про що я мріяла, щоб Веня сприймав смерть якось інакше і ось він написав те, що відчув, без допомоги, – зазначила Тіна Кароль.

У повідомленні Веніамін написав учителю слова співчуття, а також те, що “смерть не завжди є поганою річчю”. Він пояснив це тим, що зі смертю люди можуть згадати життя тих, хто пішов, і їхні досягнення.

Також Веніамін висловив упевненість у тому, що мама його викладача була великою жінкою, адже виховала розумного сина.