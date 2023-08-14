Тина Кароль показала подросшего сына в день рождения покойного мужа: Очень похож

Тина Кароль показала подросшего сына в день рождения покойного мужа Евгения Огира. Артистка повторила старый снимок, на котором видно, насколько Вениамин похож на своего отца, которому сегодня исполнилось бы 43 года.

— Молодых вдов, таких растерянных, таких сильных — нас сегодня таких, к сожалению, становится больше. Мальчиков с портретом папы в кармане также становится больше, — начала свою мысль Кароль.

Так, на снимках Кароль стоит в белой футболке и джинсах. На оригинальном снимке Тина облокачивается на своего мужа, который умер от рака желудка 10 лет назад. На новом фото она аналогично позирует со своим сыном. Вениамин очень похож на своего отца и даже одежду подобрал очень похожую.

— Мы 10 лет, осознание этого невозможно, следуем за твоей звездой. Ты бился за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках. Мы любим тебя, наш папа. Он очень похож на тебя и подшучивает, как ты. Навсегда вместе, — закончила свою мысль Тина.

Пользователи сети отреагировали на новый фотосет, отметив схожесть сына с отцом:

Очень похож на Евгения! Уверена, что он не только его маленькая копия внешне, но и внутри!

Я в шоке. Сын-мужчина и маленькая девушка Тина рядом.

Я подумала, что это ваш муж Евгений стоит. Суперопора для мамы!

Веня такой взрослый уже, не узнала на первой сразу.

Артистка часто проводит время со своим сыном — Кароль провела День матери с Вениамином и отметила, что он копия отца.