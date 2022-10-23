Режисер Тім Бертон розкритикував корпорацію Disney і заявив, що не хоче більше з нею співпрацювати. Про це легенда кіно розповіла під час відвідин кінофестивалю імені братів Люм’єр у Франції.

Бертон пожартував, що його кар’єра в індустрії кіно чимось нагадує історію слоненя Дамбо з фільму, який він поставив у 2019 році.

– Я починав у Disney, і вони кілька разів мене наймали та звільняли. Але одного разу я зрозумів, що є уособленням Дамбо. Я працював у цьому величезному жахливому цирку і тепер маю з нього втекти, — заявив режисер.

Щодо конкретних претензій, то Тім критикує Disney за захоплення виробництвом великих франшиз. Наприклад, Marvel і всесвіт Зоряних війн. Компанії не потрібно вигадувати всесвіт з нуля, що помітно спрощує створення якісного продукту.

Зараз дивляться

При цьому Бертон сам тільки працював з великими компаніями – маленькі незалежні студії його не цікавили.

Нагадаємо, що під час співпраці з Disney він зняв величезну кількість культових проєктів:

Лис та пес;

Чорний казан;

Гензель та Гретель;

Юнга;

Джеймс та гігантський персик;

Аліса в країні чудес;

Франкенвіні;

Аліса в Задзеркаллі;

Дамбо.

Фанатів культової комедії Бітлджус режисер розчарував – за словами Тіма, він не бере участі в роботі над продовженням.

І поки Бертон критикує компанію, Disney відкладає прем’єри фільмів всесвіту Marvel. Наприклад, пізніше запланованого вийдуть Блейд, Дедпул 3 і Месники.