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Персони

Їх цікавлять лише Marvel: Тім Бертон відмовився від роботи в Disney

23 Жовтня 2022, 15:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тим Бертон
Джерело: Getty Images

Режисер Тім Бертон розкритикував корпорацію Disney і заявив, що не хоче більше з нею співпрацювати. Про це легенда кіно розповіла під час відвідин кінофестивалю імені братів Люм’єр у Франції.

Бертон пожартував, що його кар’єра в індустрії кіно чимось нагадує історію слоненя Дамбо з фільму, який він поставив у 2019 році.

– Я починав у Disney, і вони кілька разів мене наймали та звільняли. Але одного разу я зрозумів, що є уособленням Дамбо. Я працював у цьому величезному жахливому цирку і тепер маю з нього втекти, — заявив режисер.

Щодо конкретних претензій, то Тім критикує Disney за захоплення виробництвом великих франшиз. Наприклад, Marvel і всесвіт Зоряних війн. Компанії не потрібно вигадувати всесвіт з нуля, що помітно спрощує створення якісного продукту.

Зараз дивляться

При цьому Бертон сам тільки працював з великими компаніями – маленькі незалежні студії його не цікавили.

Нагадаємо, що під час співпраці з Disney він зняв величезну кількість культових проєктів:

  • Лис та пес;
  • Чорний казан;
  • Гензель та Гретель;
  • Юнга;
  • Джеймс та гігантський персик;
  • Аліса в країні чудес;
  • Франкенвіні;
  • Аліса в Задзеркаллі;
  • Дамбо.

Фанатів культової комедії Бітлджус режисер розчарував – за словами Тіма, він не бере участі в роботі над продовженням.

І поки Бертон критикує компанію, Disney відкладає прем’єри фільмів всесвіту Marvel. Наприклад, пізніше запланованого вийдуть Блейд, Дедпул 3 і Месники.

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Джерело
Deadline
Теги
Disney
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