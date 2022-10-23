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Персони

Их интересуют только Marvel: Тим Бертон отказался от работы в Disney

23 октября 2022, 15:25
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тим Бертон
Источник: Getty Images

Режиссер Тим Бертон раскритиковал корпорацию Disney, и заявил, что не хочет больше с ней сотрудничать. Об этом легенда кино рассказал во время посещения кинофестиваля имени братьев Люмьер во Франции.

Бертон пошутил, что его карьера в индустрии кино чем-то напоминает историю слоненка Дамбо из фильма, который он поставил в 2019 году.

— Я начинал в Disney, и они несколько раз меня нанимали и увольняли. Но однажды я понял, что являюсь олицетворением Дамбо. Я работал в этом огромном ужасном цирке и теперь должен из него сбежать, — заявил режиссер.

Что касается конкретных претензий, то Тим критикует Disney за увелением производства крупных франшиз. К примеру, Marvel и вселенная Звездных войн. Компании не нужно придумывать вселенные из нуля, что заметно упрощает создание качественного продукта.

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При этом, Бертон сам только работал с большими компаниями — маленькие независимые студии его не интересовали.

Напомним, что во время сотрудничества с Disney он снял огромное количество культовых проектов:

  • Лис и пес;
  • Черный котел;
  • Гензель и Гретель;
  • Юнга;
  • Джеймс и гигантский персик;
  • Алиса в Стране чудес;
  • Франкенвини;
  • Алиса в Зазеркалье;
  • Дамбо.

Фанатов культовой комедии Битлджус режиссер разочаровал — по словам Тима, он не участвует в работе над продолжением.

И пока Бертон критикует компанию, Disney откладывает премьеры фильмов по вселенной Marvel. К примеру, позже запланированного выйдут Блэйд, Дэдпул 3 и Мстители.

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Источник
Deadline
Теги
Disney
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