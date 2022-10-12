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Блэйд, Дэдпул 3, Фантастическая четверка: Marvel отложила премьеры фильмов

12 октября 2022, 11:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Блэйд, Дэдпул 3, Фантастическая четверка: Marvel отложила премьеры фильмов

Американская кинокомпания Disney отложила премьеры новых фильмов Marvel. Позже запланированного выйдут такие ленты, как Блэйд, Дэдпул 3 и другие.

Обновленное расписание студии:

  • В рамках перетасовки Блэйд переместился с 3 ноября 2023 года на 6 сентября 2024 года.
  • Дэдпул 3 перенесен с 6 сентября 2024 года на 8 ноября 2024 года.
  • Фантастическая четверка перенесена с 8 ноября 2024 года на 14 февраля 2025 года.
  • Мстители: Секретные войны на 1 мая 2026 года вместо 7 ноября 2025-го.

Перенесен также еще один фильм, детали которого пока что неизвестны, как и название. Его релиз перенесли на 1 мая 2026 года. Изначально он должен был состояться 14 февраля 2025 года.

Сейчас смотрят

Следующим фильмом Marvel, который выйдет на большой экран, станет ноябрьская Черная пантера: Ваканда навсегда.

Ранее Disney уже обновляла выход супергеройских фильмов Marvel. Детальное расписание выхода всех запланированных картин, а их 17 — смотрите на Фактах ICTV.

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Источник
Variety
Теги
Disney Marvel
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