Американская кинокомпания Disney отложила премьеры новых фильмов Marvel. Позже запланированного выйдут такие ленты, как Блэйд, Дэдпул 3 и другие.

Обновленное расписание студии:

В рамках перетасовки Блэйд переместился с 3 ноября 2023 года на 6 сентября 2024 года.

переместился с 3 ноября 2023 года на Дэдпул 3 перенесен с 6 сентября 2024 года на 8 ноября 2024 года.

перенесен с 6 сентября 2024 года на Фантастическая четверка перенесена с 8 ноября 2024 года на 14 февраля 2025 года.

перенесена с 8 ноября 2024 года на Мстители: Секретные войны на 1 мая 2026 года вместо 7 ноября 2025-го.

Перенесен также еще один фильм, детали которого пока что неизвестны, как и название. Его релиз перенесли на 1 мая 2026 года. Изначально он должен был состояться 14 февраля 2025 года.

Сейчас смотрят

Следующим фильмом Marvel, который выйдет на большой экран, станет ноябрьская Черная пантера: Ваканда навсегда.

Ранее Disney уже обновляла выход супергеройских фильмов Marvel. Детальное расписание выхода всех запланированных картин, а их 17 — смотрите на Фактах ICTV.