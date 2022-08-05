Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян розповіла про своє екстремальне схуднення. Щоб похвалитися змінами у вазі, вона змінила спосіб життя.

Тести щільності кісток та відсотка жиру в організмі показали, що Кім має спортивне тіло. Це було необхідно для того, щоб влізти у сукню Мерилін Монро до заходу Met Gala.

Результати засвідчили, що вона знизила відсотковий вміст жиру в організмі з 25% у травні 2021 року до 18,8%. Що стосується ваги – її вдалося зменшити з 56 до 51 кг.

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Примітно, що тести проводили у фургоні, де розташована необхідна апаратура. Експерт, який допоміг Кім пройти тест, заявив, що її кістки міцніші, ніж у 93-97% населення.

І хоча зміни можуть здатися для багатьох дивовижними, від цього помітно постраждало здоров’я Кардаш’ян – раніше Кім зізналася, що страждала від псоріатичного артриту, викликаного тритижневою дієтою перед Met Gala 2022. Зірка додала, що не могла поворухнути руками, і для відновлення їй знову довелося вживати м’ясо.

Але навіть до заходу Met Gala 2022 Кім не встигла схуднути до необхідних показників – після нього стало відомо, що вона зіпсувала сукню Мерилін Монро, яку взяла в оренду спеціально для червоної доріжки.