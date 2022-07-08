Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что страдала от псориатического артрита, вызванного трехнедельной диетой перед Met Gala 2022.

Дело в том, что Ким вынуждена была скинуть вес, поскольку хотела влезть в культовое платье Мэрилин Монро. Из-за этого 41-летняя звезда стала употреблять мясо в попытке быстро похудеть, однако в ее организме возникла вспышка псориаза, которая привела к псориатическому артриту.

— Псориаз разразился на моем теле и у меня появился псориатический артрит, поэтому я не могла пошевелить руками. Я сходила с ума. Это было очень больно, и мне пришлось пойти к ревматологу, который прописал мне стероиды, — сказала Ким.

К счастью, отказ от мяса помог ее телу восстановиться.

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Псориаз — это дерматологическое заболевание, главным признаком которого является наличие сухих бляшек, пятен красного или розового цвета на коже.

Ким не единственная звезда, которая страдает от этого заболевания. Ранее Факты ICTV писали — кто из звезд борется с псориазом.