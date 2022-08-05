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Персони

Тело, как у спортсменки: стал известен вес Ким Кардашьян после похудения

5 августа 2022, 10:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кім Кардаш'ян

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала о своем экстремальном похудении. Чтобы похвастаться изменениями в весе, она изменила образ жизни.

Тесты плотности костей и процента жира в организме показали, что Ким имеет спортивное тело. Это было необходимо для того, чтобы влезть в платье Мэрилин Монро к мероприятию Met Gala.

Результаты показали, что она снизила процентное содержание жира в организме с 25% в мае 2021 года до 18,8%. Что касается веса — его удалось уменьшить с 56 до 51 кг.

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Примечательно, что тесты проводили прямо в фургоне, где расположена необходимая аппаратура. Эксперт, который помог Ким пройти тест, заявил, что ее кости крепче, чем у 93-97% населения.

И хотя изменения могут показаться для многих удивительными, от этого заметно пострадало здоровья Кардашьян — ранее Ким призналась, что страдала от псориатического артрита, вызванного трехнедельной диетой перед Met Gala 2022. Звезда добавила, что не могла пошевелить руками, и для восстановления ей пришлось снова употреблять мясо.

Но даже к мероприятию Met Gala 2022 Ким не успела похудеть до необходимых показателей — после него стало известно, что она испортила платье Мэрилин Монро, которое взяла в аренду специально для красной дорожки. 

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Источник
Daily Mail
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