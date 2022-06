Кім Кардаш’ян пошкодила унікальну сукню Мерилін Монро, в якій вона з’явилася на благодійному заході Met Gala 2022. На одязі легендарної співачки та актриси з’явилися розриви.

Кім заявила, що спеціально перед Met Gala 2022 скинула 7 кг, щоб втиснутись у культову сукню Монро, а після появи на заході переодяглася у точну копію вбрання.

Проте закордонне видання Pop Culture опублікувало знімок із плачевним станом сукні після Кім – на задній частині можна помітити надірвану тканину, а також відсутність кількох кристалів.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.

The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS

