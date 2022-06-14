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Тріснуло по швах: Кім Кардаш’ян зіпсувала знамениту сукню Мерилін Монро

14 Червня 2022, 11:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ким Кардашьян
Джерело: Getty Images

Кім Кардаш’ян пошкодила унікальну сукню Мерилін Монро, в якій вона з’явилася на благодійному заході Met Gala 2022. На одязі легендарної співачки та актриси з’явилися розриви.

Кім заявила, що спеціально перед Met Gala 2022 скинула 7 кг, щоб втиснутись у культову сукню Монро, а після появи на заході переодяглася у точну копію вбрання.

– Я дуже шанобливо ставлюся до цієї сукні. Я б ніколи не наважилася в ній сидіти чи їсти. Не хочу його пошкодити, і заради цього відмовлюся від макіяжу, який зазвичай наношу перед заходами, – заявила Кардаш’ян перед вечіркою.

Проте закордонне видання Pop Culture опублікувало знімок із плачевним станом сукні після Кім – на задній частині можна помітити надірвану тканину, а також відсутність кількох кристалів.

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Представники музею Ріплі, який позичив плаття зірці заявили, що були вжиті всі запобіжні заходи, щоб запобігти будь-якій шкоді речі.

– Це було непростим рішенням для Ріплі, проте Кім Кардаш’ян продовжує виявляти величезну повагу до цієї можливості та історичного одягу. Вона дотримувалась інструкції, яку ми створили заздалегідь. Предмет одягу не постраждав, – заявили представники музею.

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