Соліст відомого метал-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям на вокзалі у Берліні в зоні з волонтерами.

Про це розповіла дівчина з України, яка разом із подругою шукала місце для ночівлі у столиці Німеччини. А історією на особистій сторінці в Instagram поділився український артист Потап, який подякував Ліндеманну за допомогу українцям у цей непростий час.

– Увесь Берлін переповнений, ніде немає місць. Але поруч з вокзалом облаштували велику палатку для біженців, де можна залишитися. Підходимо до волонтера, пояснюю ситуацію. Він каже, що зараз все вирішим. І тут! Підходить Тілль з Джессікою (директор Тілля) і про щось говорить з волонтером. Я не можу повірити, що переді мною серед цього всього апокаліпсису стоїть соліст гурту Rammstein в модному пальто, у не менш модних черевиках і в шапці від гурту Mozgi. У нього жахливо добрі і гарні очі, – розповіла дівчина.

Зрештою Тілль допоміг українкам заселитися в готель і оплатив їм номер.

– Тілль і Джессіка ведуть мене самі у готель, у прекрасний готель. Оплачують номер, кладе в сумку €50 на вечерю. Джессіка дає свій номер і каже дзвонити, якщо щось знадобиться. Світова суперзірка просто на вокзалі допомагає біженцям з України з житлом. Щиро і зі всією душею, – додала вона.

Раніше учасники гурту Rammstein висловили співчуття нашому народу, а також підтримали всіх тих, хто дає відсіч російській агресії.

Вони зазначили, що дії російського уряду не мають нічого спільного з людяністю. Крім цього, колектив скасував всі свої концерти у РФ.