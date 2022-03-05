Відомий німецький метал-гурт Rammstein підтримав Україну. Учасники музичного колективу висловили співчуття нашому народу, а також підтримали всіх тих, хто дає відсіч російській агресії.

– Група Rammstein хотіла б висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Ми глибоко співчуваємо українському народу і сумуємо через їхні страждання. Кожен член нашого гурту, так чи інакше, пов’язаний із двома країнами. Усі члени групи мають друзів, колег, партнерів, шанувальників в обох країнах, – повідомляється в Instagram.

Музиканти також зазначили, що російські фанати можуть негативно до цього поставитися, але дія їхнього уряду не має нічого спільного з людяністю.

Відомо, що раніше гурт Rammstein скасував свої концерти у РФ. Про це заявив соліст колективу, Тілль Ліндеманн. Також музикант опублікував фото з написом “Київ” при в’їзді в Українську столицю.

Нагадаємо, що Україна підтримує весь цивілізований світ. Навіть Єлизавета II за нашої країни як словом, а й ділом. Королева Великої Британії пожертвували величезну суму Україні. Щоправда, про точні цифри не повідомляється.