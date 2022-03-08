Солист известной металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам на вокзале в Берлине в зоне с волонтерами.

Об этом рассказала девушка из Украины, которая вместе с подругой искала место для ночлега в столице Германии. А историей на личной странице в Instagram поделился украинский артист Потап, который поблагодарил Линдеманна за помощь украинцам в это непростое время.

– Весь Берлин переполнен, нигде нет мест. Но рядом с вокзалом обустроили большую палатку для беженцев, где можно остаться. Подходим к волонтеру, объясняю ситуацию. Он говорит, что сейчас все решит. И тут! Подходит Тилль с Джессикой (директор Тилля) и о чем-то говорит с волонтером. Я не могу поверить, что передо мной среди этого всего апокалипсиса стоит солист группы Rammstein в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от группы Mozgi. У него ужасно добрые и красивые глаза, – рассказала девушка.

В результате Тилль помог украинкам заселиться в гостиницу и оплатил им номер.

– Тилль и Джессика ведут меня сами в отель, в прекрасный отель. Оплачивают номер, кладет в сумку €50 на ужин. Джессика дает свой номер и говорит звонить, если что-нибудь понадобится. Мировая суперзвезда прямо на вокзале помогает беженцам из Украины с жильем. Искренне и со всей душой, – добавила она.

Ранее участники группы Rammstein выразили соболезнования нашему народу, а также поддержали всех тех, кто дает отпор российской агрессии.

Они отметили, что действия российского правительства не имеют ничего общего с человечностью. Кроме этого, коллектив отменил все свои концерты в РФ.