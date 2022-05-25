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Тільки заради роботи: Ілон Маск зізнався, чим насправді займається у своєму літаку

25 Травня 2022, 15:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск зізнався, чим насправді займається у своєму приватному літаку. Мільярдер розповів, що літак необхідний не тільки для економії часу, але й для роботи над Starlink.

Ще у квітні Ілон Маск зізнався, що не має власного житла, і на відміну інших мільярдерів, використовує літак не задля статусності, а для економії часу. Перельоти навіть на короткі відстані допомагають главі Tesla працювати більше часу.

Один із користувачів Twitter запитав у Маска, чим той займається під час польоту – на диво, мільярдер пояснив, що літак йому потрібен і для тестування роботи супутникового інтернету Starlink.

Зараз дивляться

– Я працюю. Так, і тестую Starlink у літаку. Потрібні деякі доопрацювання, але система вже працює досить добре, – заявив Ілон.

Такі запитання почали ставити главі Tesla на тлі скандалу, в якому Маска звинувачують у нібито сексуальних домаганнях співробітниці SpaceX. Закордонні ЗМІ повідомляють, що мільярдер нібито виплатив компенсацію потерпілій у розмірі $250 тис., щоб вона не подавала до суду та не поширювала деталі події. Сам Маск заперечує всі звинувачення і заявляє, що цього ніколи не було. Також він запевняє, що довести справжність історії ніхто не зможе.

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Теги
Starlink, Ілон Маск
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