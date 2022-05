Ілон Маск зізнався, чим насправді займається у своєму приватному літаку. Мільярдер розповів, що літак необхідний не тільки для економії часу, але й для роботи над Starlink.

Ще у квітні Ілон Маск зізнався, що не має власного житла, і на відміну інших мільярдерів, використовує літак не задля статусності, а для економії часу. Перельоти навіть на короткі відстані допомагають главі Tesla працювати більше часу.

Один із користувачів Twitter запитав у Маска, чим той займається під час польоту – на диво, мільярдер пояснив, що літак йому потрібен і для тестування роботи супутникового інтернету Starlink.

– Я працюю. Так, і тестую Starlink у літаку. Потрібні деякі доопрацювання, але система вже працює досить добре, – заявив Ілон.

I work. Yes, I am testing Starlink on the plane. Some polishing needed, but it’s working quite well.

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2022