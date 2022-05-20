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Персони

Терся геніталіями об ногу і пропонував купити коня: Маска звинуватили у домаганнях

20 Травня 2022, 10:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск виплатив стюардесі корпоративного літака SpaceX $250 тис. за відмову від звинувачень у сексуальних домаганнях. Інцидент трапився у 2018 році, але сплив лише зараз — мільярдер вже прокоментував цю історію.

За даними журналістів, під час польоту до Лондона наприкінці 2016 року Маск викликав стюардесу до своєї кімнати для повного масажу тіла. Ліцензію масажиста співробітниця отримала під час приймання на роботу SpaceX.

Коли дівчина увійшла до кімнати, вона побачила оголеного Маска — на ньому був лише рушник, що прикриває нижню частину тіла.

Зараз дивляться

Під час масажу Маск нібито оголив свої геніталії, потерся об її ногу і запропонував купити їй коня, якщо вона погодиться робити більше. Масажистка відхилила пропозицію Маска і додала, що вона не продається. Глава Tesla знав, що співробітниця захоплюється верховою їздою.

Маск домовився зі стюардесою – за $250 тис. вона відмовилася від звернення до суду, а також погодилася не розголошувати інформацію про інцидент.

Глава Tesla вже відреагував на публікації ЗМІ – він заявив, що ця історія є політично мотивованим вкиданням, яке має багато цікавих деталей.

– Атаки в мій бік слід розглядати через політичну призму – це їхній стандартний сценарій – але ніщо не утримає мене від боротьби за хороше майбутнє та ваше право на свободу слова, – сказав Ілон.

За кілька хвилин він додав, що ці дикі звинувачення зовсім не відповідають дійсності.

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Джерело
Business Insider
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Ілон Маск
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