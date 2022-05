Ілон Маск виплатив стюардесі корпоративного літака SpaceX $250 тис. за відмову від звинувачень у сексуальних домаганнях. Інцидент трапився у 2018 році, але сплив лише зараз — мільярдер вже прокоментував цю історію.

За даними журналістів, під час польоту до Лондона наприкінці 2016 року Маск викликав стюардесу до своєї кімнати для повного масажу тіла. Ліцензію масажиста співробітниця отримала під час приймання на роботу SpaceX.

Коли дівчина увійшла до кімнати, вона побачила оголеного Маска — на ньому був лише рушник, що прикриває нижню частину тіла.

Під час масажу Маск нібито оголив свої геніталії, потерся об її ногу і запропонував купити їй коня, якщо вона погодиться робити більше. Масажистка відхилила пропозицію Маска і додала, що вона не продається. Глава Tesla знав, що співробітниця захоплюється верховою їздою.

Маск домовився зі стюардесою – за $250 тис. вона відмовилася від звернення до суду, а також погодилася не розголошувати інформацію про інцидент.

Глава Tesla вже відреагував на публікації ЗМІ – він заявив, що ця історія є політично мотивованим вкиданням, яке має багато цікавих деталей.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022