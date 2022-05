Ілон Маск заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях до бортпровідниці SpaceX у 2016 році. У Twitter він звернувся до людини, яка звинуватила його у злочині.

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022