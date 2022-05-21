Ілон Маск заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях до бортпровідниці SpaceX у 2016 році. У Twitter він звернувся до людини, яка звинуватила його у злочині.
– У мене є питання до цього брехуна, який нібито бачив мене оголеним – опиши хоч одну річ, невідому публіці. Шрами чи татуювання на моєму тілі – що завгодно. Зробити це не вдасться, тому що цього ніколи не було, – заявив у Twitter глава Tesla.
But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.
— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022Зараз дивляться
Днями Маска звинуватили у домаганнях до стюардеси SpaceX. На сайті Business Insider з’явилося розслідування про те, що мільярдер нібито виплатив компенсацію потерпілій у розмірі $250 тис., щоб вона не подавала до суду та не розповсюджувала деталі події.
Головний редактор Insider Ніколас Карлсон відповів на спростування Маска в Twitter.
– Ми підтримуємо нашу історію, яка базується на документах та інтерв’ю. Вона каже сама за себе, – заявив Ніколас.
Our response is: “We stand by our story, which is based on documents and interviews and speaks for itself.” https://t.co/cgGjAUhSyd
— Nicholas Carlson (@nichcarlson) May 20, 2022
Маск також додав, що домагання спливли б набагато раніше, якби вони дійсно були.
– Якби я був схильний до сексуальних домагань, навряд чи це буде вперше за всю мою 30-річну кар’єру, коли про це стане відомо, – заявив мільярдер Business Insider.