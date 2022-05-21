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Ілон Маск заперечує звинувачення у домаганнях: Цього ніколи не було

21 Травня 2022, 11:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск заперечує звинувачення у домаганнях: Цього ніколи не було
Джерело: Getty Images

Ілон Маск заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях до бортпровідниці SpaceX у 2016 році. У Twitter він звернувся до людини, яка звинуватила його у злочині.

– У мене є питання до цього брехуна, який нібито бачив мене оголеним – опиши хоч одну річ, невідому публіці. Шрами чи татуювання на моєму тілі – що завгодно. Зробити це не вдасться, тому що цього ніколи не було, – заявив у Twitter глава Tesla.

Днями Маска звинуватили у домаганнях до стюардеси SpaceX. На сайті Business Insider з’явилося розслідування про те, що мільярдер нібито виплатив компенсацію потерпілій у розмірі $250 тис., щоб вона не подавала до суду та не розповсюджувала деталі події.

Головний редактор Insider Ніколас Карлсон відповів на спростування Маска в Twitter.

– Ми підтримуємо нашу історію, яка базується на документах та інтерв’ю. Вона каже сама за себе, – заявив Ніколас.

Маск також додав, що домагання спливли б набагато раніше, якби вони дійсно були.

– Якби я був схильний до сексуальних домагань, навряд чи це буде вперше за всю мою 30-річну кар’єру, коли про це стане відомо, – заявив мільярдер Business Insider.

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Джерело
CNN
Теги
SpaceX, Twitter, Ілон Маск
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