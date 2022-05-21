Ілон Маск заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях до бортпровідниці SpaceX у 2016 році. У Twitter він звернувся до людини, яка звинуватила його у злочині.

– У мене є питання до цього брехуна, який нібито бачив мене оголеним – опиши хоч одну річ, невідому публіці. Шрами чи татуювання на моєму тілі – що завгодно. Зробити це не вдасться, тому що цього ніколи не було, – заявив у Twitter глава Tesla.

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022 Зараз дивляться

Днями Маска звинуватили у домаганнях до стюардеси SpaceX. На сайті Business Insider з’явилося розслідування про те, що мільярдер нібито виплатив компенсацію потерпілій у розмірі $250 тис., щоб вона не подавала до суду та не розповсюджувала деталі події.

Головний редактор Insider Ніколас Карлсон відповів на спростування Маска в Twitter.

– Ми підтримуємо нашу історію, яка базується на документах та інтерв’ю. Вона каже сама за себе, – заявив Ніколас.

Our response is: “We stand by our story, which is based on documents and interviews and speaks for itself.” https://t.co/cgGjAUhSyd — Nicholas Carlson (@nichcarlson) May 20, 2022

Маск також додав, що домагання спливли б набагато раніше, якби вони дійсно були.