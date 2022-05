Илон Маск признался, чем на самом деле занимается в своем приватном самолете. Миллиардер рассказал, что самолет необходим не только для экономии времени, но и для работы над Starlink.

Еще в апреле Илон Маск признался, что не имеет собственного жилья, и в отличие от остальных миллиардеров, использует самолет не для статусности, а для экономии времени. Перелеты даже на короткие расстояния помогают главе Tesla работать больше времени.

Один из пользователей Twitter спросил у Маска, чем тот занимается во время полета — на удивление, миллиардер объяснил, что самолет ему нужен и для тестирования работы спутникового интернета Starlink.

I work. Yes, I am testing Starlink on the plane. Some polishing needed, but it’s working quite well.

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2022