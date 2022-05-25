Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Только ради работы: Илон Маск признался, чем на самом деле занимается в своем самолете

25 мая 2022, 15:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск признался, чем на самом деле занимается в своем приватном самолете. Миллиардер рассказал, что самолет необходим не только для экономии времени, но и для работы над Starlink.

Еще в апреле Илон Маск признался, что не имеет собственного жилья, и в отличие от остальных миллиардеров, использует самолет не для статусности, а для экономии времени. Перелеты даже на короткие расстояния помогают главе Tesla работать больше времени. 

Один из пользователей Twitter спросил у Маска, чем тот занимается во время полета — на удивление, миллиардер объяснил, что самолет ему нужен и для тестирования работы спутникового интернета Starlink.

Сейчас смотрят

— Я работаю. Да, и тестирую Starlink в самолете. Требуются некоторые доработки, но система уже работает достаточно хорошо, — заявил Илон.

Такие вопросы начали задавать главе Tesla на фоне скандала, в котором Маска обвиняют в якобы сексуальных домогательствах к сотруднице SpaceX. Зарубежные СМИ сообщают, что миллиардер якобы выплатил компенсацию пострадавшей в размере $250 тыс., чтобы она не подавала в суд и не распространяла детали происшествия. Сам Маск отрицает все обвинения, и заявляет, что этого никогда не было. Также он уверяет, что доказать подлинность истории никто не сможет.

Читайте также:
Только ради работы: Илон Маск признался, чем на самом деле занимается в своем самолетеИлон Маск отрицает обвинения в домогательствах: Этого никогда не было

Теги
Starlink, Илон Маск
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь