TikTok нині задає культовий культурний код, а не письменники – Курков

Очільник PEN Ukraine Андрій Курков зазначив, що тіктокери нині задають культовий культурний код. Також він переконаний, що будь-який тіктокер має більший вплив, ніж найвідоміші письменники України.

– І саме тік-токи зараз задають культовий культурний код, бо ми відірвалися від радянського культурного коду і зараз трошки застрягли на пів дорозі до власного, – зазначив Андрій Курков.

За його словами, для консерваторів культурний код – це повернення до вічних цінностей – до фольклору, вишиванки, до класичної літератури.

– Сучасна література відображає сьогоднішні проблеми, але при сьогоднішніх тиражах, які складають 2 тис. примірників і 40 млн потенційних читачів, я не можу говорити чесно і радісно про вплив літератури на культурний код українського суспільства, – зазначив очільник PEN Ukraine.

Він переконаний, якщо книжку прочитає 10 тис. українців – це вже великий успіх.

– І це дорівнює 1 млн людей, які подивилися ролик у TikTok. Але ролик в TikTok йде у підсвідомість, а книжка – у свідомість, – зазначив Курков.

Також він не вірить, що TikTok-блогери можуть взятися за популяризацію письменників.

Курков привів приклад Литви, в якій вплив письменників дуже великий, і він справді змінює ставлення людей до власної історії та до майбутнього.

– Марцеліюса Мартінайтіса литовського поета, який вважається одним з найважливіших для країни, знають усі. І його вплив неможливо порівнювати з впливом тіктокерів, бо він сформував еліту. Еліта TikTok може дивитися, може не дивитися, але вона не буде говорити про TikTok і робити рекламу у свого улюбленого тіктокера. Вона буде говорити про улюбленого письменника чи письменників, які впливають на суспільство, – заявив Андрій Курков.