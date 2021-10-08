TikTok сейчас задает культовый культурный код, а не писатели — Курков

Глава PEN Ukraine Андрей Курков отметил, что тиктокеры сейчас задают культовый культурный код. Также он убежден, что любой тиктокер имеет больше влияния, чем известные писатели Украины.

— И именно тик-токеры сейчас задают культовый культурный код, потому что мы оторвались от советского культурного кода и сейчас немножко застряли на пол пути к собственному, — отметил Андрей Курков.

По его словам, для консерваторов культурный код — это возвращение к вечным ценностям — к фольклору, вышиванкам, к классической литературе.

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— Современная литература отражает сегодняшние проблемы, но при сегодняшних тиражах, которые составляют 2 тыс. экземпляров и 40 млн потенциальных читателей, я не могу говорить честно и радостно о влиянии литературы на культурный код украинского общества, — отметил глава PEN Ukraine.

Он убежден, если книгу прочитает 10 тыс. украинцев — это уже большой успех.

— И это равно 1 млн человек посмотревшему ролик в TikTok. Но ролик в TikTok влияет на подсознание, а книга — на сознание, — отметил Курков.

Также он не верит, что TikTok-блогеры могут взяться за популяризацию писателей.

Курков привел пример Литвы, в которой влияние писателей очень большое, и оно действительно меняет отношение людей к собственной истории и к будущему.

— Марцелиюса Мартинайтиса литовского поэта, который считается одним из важнейших для страны, знают все. И его влияние невозможно сравнивать с влиянием тиктокеров, потому что он сформировал элиту. Элита TikTok может смотреть, может не смотреть, но она не будет говорить о TikTok и делать рекламу у своего любимого тиктокера. Она будет говорить о любимом писателе, который влияет на общество, — заявил Андрей Курков.