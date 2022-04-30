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Музика

The Hardkiss, Дорн і Пивоваров: українські зірки дадуть концерти в США на підтримку України

30 Квітня 2022, 13:45
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
The Hardkiss, Дорн і Пивоваров: українські зірки дадуть концерти в США на підтримку України

Українські гурти The Hardkiss, Onuka та виконавці Іван Дорн, Артем Пивоваров влітку дадуть концерти в США на підтримку України.

Виступи пройдуть у шести містах — Маямі, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сієтл. Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

За допомогою концертів музиканти хочуть і надалі привертати увагу до війни в Україні. Крім цього, вони збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ та гуманітарну та культурну допомогу.

– Цей тур — ще одна крапля в океані допомоги, якої потребує Україна та український народ, що продемонстрував свою незламну волю та силу духу. Силу до перемоги та свободи. Метою цих концертів є зібрати якомога більше небайдужих людей, які хочуть та можуть допомогти: словом, ділом, коштами, – йдеться у повідомленні.

Дати концертів:

  • 28 червня – Маямі – Sport of Kings
  • 1 липня – Чикаго – Park West
  • 3 липня – Нью-Йорк – Melrose Ballroom
  • 5 липня – Сан-Франциско – UC Theater
  • 7 липня – Лос-Анджелес – Avalon
  • 9 липня – Сієтл – TBA

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни на території нашої держави українські зірки згуртувалися для того, щоб збирати кошти на допомогу Україні.

До прикладу, Джамала зібрала понад €90 млн для допомоги Україні, виступаючи на благодійних концертах.

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Теги
Війна в Україні, Концерт, США
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