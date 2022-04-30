Українські гурти The Hardkiss, Onuka та виконавці Іван Дорн, Артем Пивоваров влітку дадуть концерти в США на підтримку України.

Виступи пройдуть у шести містах — Маямі, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сієтл. Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

За допомогою концертів музиканти хочуть і надалі привертати увагу до війни в Україні. Крім цього, вони збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ та гуманітарну та культурну допомогу.

– Цей тур — ще одна крапля в океані допомоги, якої потребує Україна та український народ, що продемонстрував свою незламну волю та силу духу. Силу до перемоги та свободи. Метою цих концертів є зібрати якомога більше небайдужих людей, які хочуть та можуть допомогти: словом, ділом, коштами, – йдеться у повідомленні.

Дати концертів:

28 червня – Маямі – Sport of Kings

1 липня – Чикаго – Park West

3 липня – Нью-Йорк – Melrose Ballroom

5 липня – Сан-Франциско – UC Theater

7 липня – Лос-Анджелес – Avalon

9 липня – Сієтл – TBA

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни на території нашої держави українські зірки згуртувалися для того, щоб збирати кошти на допомогу Україні.

До прикладу, Джамала зібрала понад €90 млн для допомоги Україні, виступаючи на благодійних концертах.