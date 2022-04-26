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Ще не кінець: Океан Ельзи зібрав понад 8 млн грн на своєму благодійному концерті

26 Квітня 2022, 15:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ще не кінець: Океан Ельзи зібрав понад 8 млн грн на своєму благодійному концерті

Під час трансляції благодійного концерту І все буде добре гурту Океан Ельзи зібрано понад 8 млн грн.

Лідер гурту Святослав Вакарчук повідомив, що станом на ранок 26 квітня зібрано 8 257 620 грн.

– Твоя опора, знаємо, що ви зробите правильні речі для українських дітей, – написав він в Instagram.

На спеціальному сайті події досі триває збір коштів на рахунок благодійного фонду Твоя опора для допомоги дітям, які постраждали від повномасштабної війни РФ в Україні.

Нагадаємо, що 24 квітня на всіх провідних українських телеканалах у рамках Єдиного телемарафону транслювався концерт Океан Ельзи. Живий виступ гурту був 22 квітня у Києві на станції метро Золоті ворота.

Переглянути запис концерту Океан Ельзи І все буде добре – можна на Фактах ICTV.

Раніше Святослав Вакарчук розповів, чому концерт пройшов у метро. За словами музиканта, локація обрана невипадково і в цьому є символізм – для багатьох українців війна асоціюється з метро, ​​яке є прихистком.

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Теги
Благодійність, Океан Ельзи
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