Украинские группы The Hardkiss, Onuka и исполнители Иван Дорн, Артем Пивоваров летом дадут концерты в США в поддержку Украины.
Выступления пройдут в шести городах – Майами, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.
С помощью концертов музыканты хотят и дальше привлекать внимание к войне в Украине. Кроме того, они будут собирать средства на поддержку ВСУ и гуманитарную и культурную помощь.
— Этот тур — еще одна капля в океане помощи, в которой нуждается Украина и украинский народ, который продемонстрировал свою несгибаемую волю и силу духа. Силу к победе и свободе. Цель этих концертов — собрать как можно больше неравнодушных людей, которые хотят и могут помочь: словом, делом, средствами, — говорится в сообщении.
Даты концертов:
- 28 июня – Майами – Sport of Kings
- 1 июля – Чикаго – Park West
- 3 июля – Нью-Йорк – Melrose Ballroom
- 5 июля – Сан-Франциско – UC Theater
- 7 июля – Лос-Анджелес – Avalon
- 9 июля – Сиэтл – TBA
Отметим, что с начала полномасштабной войны на территории нашего государства украинские звезды сплотились, чтобы собирать средства на помощь Украине.
К примеру, Джамала собрала более €90 млн для помощи Украине, выступая на благотворительных концертах.