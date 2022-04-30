Украинские группы The Hardkiss, Onuka и исполнители Иван Дорн, Артем Пивоваров летом дадут концерты в США в поддержку Украины.

Выступления пройдут в шести городах – Майами, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

С помощью концертов музыканты хотят и дальше привлекать внимание к войне в Украине. Кроме того, они будут собирать средства на поддержку ВСУ и гуманитарную и культурную помощь.

— Этот тур — еще одна капля в океане помощи, в которой нуждается Украина и украинский народ, который продемонстрировал свою несгибаемую волю и силу духа. Силу к победе и свободе. Цель этих концертов — собрать как можно больше неравнодушных людей, которые хотят и могут помочь: словом, делом, средствами, — говорится в сообщении.

Даты концертов:

28 июня – Майами – Sport of Kings

1 июля – Чикаго – Park West

3 июля – Нью-Йорк – Melrose Ballroom

5 июля – Сан-Франциско – UC Theater

7 июля – Лос-Анджелес – Avalon

9 июля – Сиэтл – TBA

Отметим, что с начала полномасштабной войны на территории нашего государства украинские звезды сплотились, чтобы собирать средства на помощь Украине.

К примеру, Джамала собрала более €90 млн для помощи Украине, выступая на благотворительных концертах.