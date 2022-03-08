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Тероризм не знає кордонів: Г’ю Джекман підтримав Україну

8 Березня 2022, 11:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тероризм не знає кордонів: Г’ю Джекман підтримав Україну
Джерело: Depositphotos

Австралійський актор Г’ю Джекман підтримав Україну. Він опублікував відео із президентом України Володимиром Зеленським, який закликає цивілізовані країни допомогти нашій країні захистом.

– Заклик до дії від президента України – підписав актор звернення нашого лідера до Instagram.

Так, на сторінку Джекмана підписано понад 30 млн людей у ​​соцмережі – його публікація допоможе величезній кількості людей дізнатися, що Україні потрібна підтримка країн Заходу, допомогти закрити небо або надати літаки, за допомогою яких наші військові зможуть захистити країну від агресії Росії.

У відео Володимир Зеленський також нагадав, що зараз Україна бореться з країною-терористом, а тероризм не має меж – зруйновані школи, будинки, дитячі садки та лікарні можуть з’явитися і в інших країнах. Президент додав, що цей світ має ставити умови терористам, а не навпаки.

Багато акторів також висловили підтримку Україні. Наприклад, Джек Ніколсон зняв ролик TikTok, де є символ нашої незалежної країни — синьо-жовтий прапор. І хоча він найчастіше знімає комічні відео, цього разу посмішка на його обличчі була відсутня.

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Г’ю Джекман
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