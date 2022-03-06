Британський рок-гурт Deep Purple, який завжди був налаштований аполітично, підтримав Україну. Один із музикантів сподівається, що війна обернеться крахом Путіна, інший повернув Медвєдєву автограф.

Так, бас-гітарист колективу Роджер Гловер засудив дії Путіна.

– Ми були аполітичні, але зараз настали інші дні. Ми засуджуємо військових Путіна за звірства над безневинними чоловіками, жінками та дітьми в Україні. Ми також вибачаємося перед нашими російським та українським фанатами за те, що концерти були скасовані, – заявив Гловер.

Клавішник Дон Ейрі також не став стояти осторонь, і висловив свої думки щодо агресії Росії.

– Дивлячись новини про те, що російські ракети щойно зруйнували Оперний театр на площі Свободи у Харкові, де майже рівно 20 років тому грали DP, я щойно написав Дмитру Медведєву. Я заявив, що повертаю автограф, який він дав мені на вечері для Deep Purple у березні 2011 року, на знак протесту проти його різноманітних заяв про вторгнення в Україну, – заявив Дон.

Вокаліст Іен Гіллан також налаштований проти диктатури Путіна та війни в Україні.

– Навіть якщо ми не побачимо наших друзів та Росії, це ніщо у порівнянні з тим, що ми можемо ніколи не побачити наших українських друзів, яких вбивають, щоб задовольнити психопатичні амбіції російського лідера. Я хотів би побачити мільйони росіян на вулицях, які будуть проти вторгнення до України. Я мрію, що дуже скоро Росія зможе відмовитися від агресії та повернути мир, – додав Гіллан.

Барабанщик Іен Пейс не пошкодував міцних слів.

– Те, що відбувається в Україні, більш ніж прикро. Вторгнення путінської армії в Україну, я сподіваюся, призведе до його остаточного краху, – заявив Пейс.

Гітарист Deep Purple Стім Морс закликав Росію відмовитись від війни з країною, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї.