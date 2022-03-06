Британський рок-гурт Deep Purple, який завжди був налаштований аполітично, підтримав Україну. Один із музикантів сподівається, що війна обернеться крахом Путіна, інший повернув Медвєдєву автограф.
Так, бас-гітарист колективу Роджер Гловер засудив дії Путіна.
– Ми були аполітичні, але зараз настали інші дні. Ми засуджуємо військових Путіна за звірства над безневинними чоловіками, жінками та дітьми в Україні. Ми також вибачаємося перед нашими російським та українським фанатами за те, що концерти були скасовані, – заявив Гловер.
Клавішник Дон Ейрі також не став стояти осторонь, і висловив свої думки щодо агресії Росії.
– Дивлячись новини про те, що російські ракети щойно зруйнували Оперний театр на площі Свободи у Харкові, де майже рівно 20 років тому грали DP, я щойно написав Дмитру Медведєву. Я заявив, що повертаю автограф, який він дав мені на вечері для Deep Purple у березні 2011 року, на знак протесту проти його різноманітних заяв про вторгнення в Україну, – заявив Дон.
Вокаліст Іен Гіллан також налаштований проти диктатури Путіна та війни в Україні.
– Навіть якщо ми не побачимо наших друзів та Росії, це ніщо у порівнянні з тим, що ми можемо ніколи не побачити наших українських друзів, яких вбивають, щоб задовольнити психопатичні амбіції російського лідера. Я хотів би побачити мільйони росіян на вулицях, які будуть проти вторгнення до України. Я мрію, що дуже скоро Росія зможе відмовитися від агресії та повернути мир, – додав Гіллан.
Барабанщик Іен Пейс не пошкодував міцних слів.
– Те, що відбувається в Україні, більш ніж прикро. Вторгнення путінської армії в Україну, я сподіваюся, призведе до його остаточного краху, – заявив Пейс.
Гітарист Deep Purple Стім Морс закликав Росію відмовитись від війни з країною, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї.
– Я завжди вважав, що музика має бути аполітичною і має перетинати всі межі як універсальну мову. Потрібно зупинити цю атаку на країну, яка добровільно роззброїла свою ядерну зброю, щоб задовольнити всіх великих політичних гравців. Зупиніться, опустіть зброю, поверніться назад, допоможіть іншим по дорозі назад, – сказав Морс.