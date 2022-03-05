Американський актор Джек Ніколсон висловив підтримку Україні. Зірка голлівудських фільмів зняв ролик TikTok, де є символ нашої незалежної країни – жовто-синій прапор.

У короткому відео Ніколсон іде вулицею, і спотикається об камінь. Він його піднімає і бачить на ньому жовто-синій прапор. Він здуває з нього пилюку і притискає до грудей з сумом, і дивиться в далечінь.

– Ми з народом України, – підписав ролик актор.

Нагадаємо, що багато закордонних зірок також висловили підтримку нашій країні під час агресії з боку Росії. Наприклад, відомий німецький метал-гурт Rammstein відмовився від концертів на території РФ, а також висловив скорботу через страждання нашого народу.

Про те, що відбувається в Україні, не стали мовчати й Міла Куніс разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером – вони підтримали нас і планують відправити $3 млн на гуманітарну допомогу Україні, а також самостійно збирає додаткові кошти для нашої країни — йдеться про $30 млн.

Навіть королева Великої Британії на нашому боці – Єлизавета II здійснила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC). Щоправда, про конкретні цифри не повідомляється, але суму у комітеті назвали щедрою.