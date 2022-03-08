Австралийский актер Хью Джекман поддержал Украину. Он опубликовал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который призывает цивилизованные страны помочь нашей стране защитой.

— Призыв к действию от президента Украины — подписал актер обращение нашего лидера в Instagram.

Так, на страницу Джекмана подписано более 30 млн человек в соцсети — его публикация поможет огромному количеству людей узнать, что Украине нужна поддержка стран Запада, помочь закрыть небо, или же выдать самолеты, с помощью которых наши военные смогут защитить страну от агрессии России.

В видео Владимир Зеленский также напомнил, что сейчас Украина борется со страной-террористом, а у терроризма нет границ — разрушенные школы, дома, детские садики и больницы могут появиться и у других странах. Президент добавил, что это мир должен ставить условия террористам, а не наоборот.

Многие актеры также выразили поддержку Украине. К примеру, Джек Николсон снял ролик TikTok, где присутствует символ нашей независимой страны — желто-синий флаг. И хотя он зачастую снимает комичные видео, в этот раз улыбка на его лице отсутствовала.