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Тепер усе закінчено: Каньє Вест назвав рух Black Lives Matter аферою

4 Жовтня 2022, 17:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тепер усе закінчено: Каньє Вест назвав рух Black Lives Matter аферою
Джерело: Depositphotos

Каньє Вест назвав рух Black Lives Matter (Життя чорних мають значення) аферою після свого модного показу у футболках з написом White Lives Matter (Життя білих мають значення).

Своїми думками дизайнер поділився у Instagram.

– Всі знають, що Black Lives Matter була аферою, тепер все скінчено, завжди будь ласка, – сміливо заявив артист у Stories.

Вест

Зараз дивляться

Каньє своїми повідомленнями викликав бурхливу реакцію у мережі. Деякі користувачі підтримали сміливу заяву, а інші розкритикували її, вважаючи расистською.

На своєму показі Вест красувався разом із дизайнером Кендіс Оуенс, яка раніше критикувала рух Black Lives Matter. Вони обидва були у футболках із написом White Lives Matter.

Втім, інші знаменитості не оцінили руху Каньє – син Віла Смітта Джейден пішов із показу раніше, оскільки він не зрозумів посилання музиканта.

Репер Boosie додав, що Каньє зробив л**но, і не має поняття, як чорні раніше вмирали від рук білих.

Каньє любить викликати спірні емоції у світового суспільства. Раніше Вест зізнався, що ніколи не читав книжок. Артист віддає перевагу гарній розмові, адже це набагато швидше і приємніше.

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