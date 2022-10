Каньє Вест назвав рух Black Lives Matter (Життя чорних мають значення) аферою після свого модного показу у футболках з написом White Lives Matter (Життя білих мають значення).

Своїми думками дизайнер поділився у Instagram.

Каньє своїми повідомленнями викликав бурхливу реакцію у мережі. Деякі користувачі підтримали сміливу заяву, а інші розкритикували її, вважаючи расистською.

На своєму показі Вест красувався разом із дизайнером Кендіс Оуенс, яка раніше критикувала рух Black Lives Matter. Вони обидва були у футболках із написом White Lives Matter.

Втім, інші знаменитості не оцінили руху Каньє – син Віла Смітта Джейден пішов із показу раніше, оскільки він не зрозумів посилання музиканта.

Репер Boosie додав, що Каньє зробив л**но, і не має поняття, як чорні раніше вмирали від рук білих.

@kanyewest AFTER ALL WE BEEN THROUGH AS A RACE YOU PUT THIS DISRESPECTFUL SHIT ON‼️U GIVES NO FUCKS ABOUT HOW BLACKS HAVE DIED N SUFFERED TO THE HANDS OF THE WHITE MAN???? N U SAY BUSH DONT LIKE BLACK PEOPLE.. REALLY “NIGGA”

— Boosie BadAzz (@BOOSIEOFFICIAL) October 3, 2022