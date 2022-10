Канье Уэст назвал движение Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение) аферой после своего модного показа в футболках с надписью White Lives Matter (Жизни белы имеют значение).

Своими мыслями дизайнер поделился в Instagram.

Канье своими сообщениями вызвал бурную реакцию в сети. Некоторые пользователи поддержали смелое заявление, а другие — раскритиковали его, посчитав расистскою.

На своем показе Уэст красовался вместе с дизайнером Кэндис Оуэнс, которая ранее критиковала движение Black Lives Matter. Они оба были в футболках с надписью White Lives Matter.

Впрочем, другие знаменитости не оценили движения Канье — сын Уила Смитта Джейден ушел из показа раньше времени, так как он не понял посыла музыканта.

Репер Boosie добавил, что Канье сделал д***мо, и не имеет понятия, как черные раньше умирали от рук белых.

@kanyewest AFTER ALL WE BEEN THROUGH AS A RACE YOU PUT THIS DISRESPECTFUL SHIT ON‼️U GIVES NO FUCKS ABOUT HOW BLACKS HAVE DIED N SUFFERED TO THE HANDS OF THE WHITE MAN???? N U SAY BUSH DONT LIKE BLACK PEOPLE.. REALLY “NIGGA”

— Boosie BadAzz (@BOOSIEOFFICIAL) October 3, 2022