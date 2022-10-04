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Теперь все кончено: Канье Уэст назвал движение Black Lives Matter аферой

4 октября 2022, 17:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Теперь все кончено: Канье Уэст назвал движение Black Lives Matter аферой
Источник: Depositphotos

Канье Уэст назвал движение Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение) аферой после своего модного показа в футболках с надписью White Lives Matter (Жизни белы имеют значение).

Своими мыслями дизайнер поделился в Instagram.

— Все знают, что Black Lives Matter была аферой, теперь все кончено, всегда пожалуйста, — смело заявил артист в Stories.

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Канье своими сообщениями вызвал бурную реакцию в сети. Некоторые пользователи поддержали смелое заявление, а другие — раскритиковали его, посчитав расистскою.

На своем показе Уэст красовался вместе с дизайнером Кэндис Оуэнс, которая ранее критиковала движение Black Lives Matter. Они оба были в футболках с надписью White Lives Matter.

Впрочем, другие знаменитости не оценили движения Канье — сын Уила Смитта Джейден ушел из показа раньше времени, так как он не понял посыла музыканта.

Репер Boosie добавил, что Канье сделал д***мо, и не имеет понятия, как черные раньше умирали от рук белых.

Канье любит вызывать спорные эмоции у мирового общества. Ранее Уэст признался, что никогда не читал книжек. Артист отдает предпочтение хорошему разговору, ведь это намного быстрее и приятнее.

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