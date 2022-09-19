Американский рэпер Канье Уэст признался, что никогда не читал книг. Артист добавил, что отдает предпочтение хорошему разговору.

— На самом деле я не читал ни одной книги. Чтение я могу сравнить с поеданием брюссельской капусты. Но говорить — это как получить кукурузные равиоли Джорджио Бальди, — выссказал свои мысли артист в одном из подкастов.

Уэст имел в виду известное блюдо из макарон, подаваемое в ресторане Джорджи Бальди в Санта-Монике. Такое сравнеие он не зря сделал — однажды он посетил это заведение вместе со своей бывшей женой Ким Кардашьян. Похоже, рэпер остался доволен после трапезы.

Музыкант также поделился своим лайфхаком — он читает только первое и последнее предложения длинных текстовых сообщений.

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Он также выразил разочарование в связи с ожиданием того, что ему нужно говорить на правильном английском языке, чтобы его уважали.

— Это Вавилонская башня. Вы не будете меня уважать, если я не говорю правильно, что бы я не говорил, — сказал Уэст.

Уэст также рассказал об Academy Donda, частной школе, которую он основал и назвал в честь своей покойной матери. Его заведение работает с детьми с садика до 12 класса и преподает словесность, математику и естественные науки. Музыкант считает, что стандартные учебные программы должны дополняться теми уроками, которые дают уверенность в себе.

Артист любит делиться своими мыслями — Канье уверен, что страсть к порнографии загубила его брак с Ким Кардашьян. Именно пагубная привычка уничтожила его семью.