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Тепер українською: Дорофєєва представила нову версію raznotsvetnaya

5 Серпня 2022, 11:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Надя Дорофеева

Співачка Надя Дорофєєва випустила перший трек з україномовного альбому – різнокольорова. Це перероблений трек raznotsvetnaya, який був випущений до війни та зібрав понад 5 млн переглядів на YouTube.

Нова пісня стане частиною альбому, в якому беде зроблено наголос на цій пісні, створеній до війни. Тепер пісня виконана українською мовою і набула нових сенсів.

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Пісню raznotsvetnaya не просто переклали та змінили назву на різнокольорова – наприкінці червня Дорофєєва оголосила конкурс на найкращу адаптацію треку, і цю версію було обрано з майже 1 700 варіантів.

– Я була приємно вражена такою величезною кількістю текстів! Попри те, що багато хто схитрив і просто переклав оригінальний текст, були справді цікаві адаптації. Я вибрала цю версію, тому що вона ідеально передає сенс і ритм пісні raznotsvetnaya, – поділилася своїми враженнями Надя.

Автором найкращої адаптації стала вінничанка Катерина Медведєва, яка мешкає у США. Заради цього конкурсу вона повернулася до написання пісень.

Артистка постійно робить кроки у бік української мови – нещодавно Надя Дорофєєва почала читати вголос, щоб стежити за своєю вимовою. Цей спосіб справді працює, і його зірка радить тим, хто хоче покращити володіння рідною мовою.

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