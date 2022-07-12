Українська співачка Надя Дорофєєва порадувала своїх шанувальником фото зі своїм новим обранцем – ресторатором Михайлом Кацуріним. На знімку музикант тягнеться до своєї дівчини за поцілунком.

Знімком закоханих Дорофєєва поділилася у Instagram.

Примітно, що співачка опублікувала фото одразу після того, як Даша Кацуріна виклала спільне фото із Дантесом. Схоже, Надя хоче, щоб увага публіки була прикута до неї, а не до її колишнього чоловіка Володимира та колишньої дружини Михайла.

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Проте артистка не хоче цікавитися реакцією фанатів щодо її нового обранця – в Instagram він активно закриває коментарі під тими публікаціями, де позує разом із Мишком.

Даша та Дантес вирішили вчинити трохи інакше – дизайнерка викладає спільні фото, і робить це так, щоб фанати самі здогадалися, хто склав їй компанію для знімка.

На одному з останніх знімків Кацуріна позує в напівпрозорому ліфчику, а Дантес їй заплітає волосся. Користувачі одразу здогадалися, хто доглядає Дашу – це було легко здогадатися з татуювання.

Нагадаємо, що Дорофєєва і Дантес розлучилися в березні – аналогічно вчинили і Кацуріни – Михайло з Дашею також розлучилися через 7 років спільного життя.