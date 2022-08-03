Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Надя Дорофєєва розповіла про свою нову звичку: Не робила цього зі школи

3 Серпня 2022, 15:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про свою нову звичку, яка допоможе покращити володіння українською мовою. Тепер зірка читає вголос, щоб чути свою вимову.

Про це артистка розповіла своїм шанувальникам у Instagram.

Надя заявила, що вирішила покращити свою вимову солов’їною перед участю в одному з музичних шоу. Зірка зізналася, що спочатку до ідеї читати вголос поставилася скептично.

Зараз дивляться

– Останній раз я таке робила у школі, тож трохи скептично до цього поставилася. Але скажу вам, це крутий досвід, який справді працює. Тепер, якщо випадково це чутимете – все ок, я просто прокачую свої вміння, – заявила Дорофєєва.

Нагадаємо, що в умовах війни Дорофєєва кардинально змінила своє життя – вона розійшлася з Дантесом, і закрутила роман із ресторатором Михайлом Кацуріним. Пара не приховує своїх почуттів – у липні Надя показала романтичні фото зі своїм новим обранцем, на яких вони цілуються.

Читайте також:
ДорофееваНе відстає від Дантеса: Дорофєєва зняла поцілунок із Кацуріним

Колишній Дорофєєвої Володимир Дантес теж часу не втрачає – йому приписують роман із Дашею Кацуріною, яка також розлучилася зі своїм чоловіком у березні 2022 року. Дантес і Даша постійно інтригують фанатів і зовсім нещодавно зробили важливу заяву.

Теги
Надя Дорофєєва
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь