Тепер офіційно: Аріана Гранде подала на розлучення з Далтоном Гомесом

Американська співачка Аріана Гранде подала на розлучення з Далтоном Гомесом після двох років шлюбу. Про розставання стало відомо ще в липні 2023 року, але тільки зараз артистка зважилася зробити наступний крок.

Документи було подано до суду Лос-Анджелеса. Як підставу для розлучення співачка вказала непримиренні розбіжності. Зірка навіть знайшла собі адвоката із сімейного права, щоб захистити своє майно.

Примітно, що влітку було названо іншу причину розставання – все через різні способи життя у зірок. При цьому, в липні фанати дізнався, що розставання було ще в січні 2023, але тільки зараз справа дійшла до суду.

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Пара пробула в шлюбі два роки – їхнє весілля відбулося 2021 року, і на ньому було менше 20 осіб.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про розставання ще однієї зіркової пари – Г’ю Джекман розлучається після 27 років шлюбу. Як виявилося, проблеми у стосунках були ще на тлі карантину Covid-19. На тлі розставання пара продає свій будинок мрії, який вони роками будували для спільного життя.