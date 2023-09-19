Теперь официально: Ариана Гранде подала на развод с Далтоном Гомесом

Американская певица Ариана Гранде подала на развод с Далтоном Гомесом после двух лет брака. О расставании стало известно еще в июле 2023 года, но только сейчас артистка решилась сделать следующий шаг.

Документы были поданы в суд Лос-Анджелеса. В качестве основания для развода певица указала непримиримые разногласия. Звезда даже нашла себе адвоката по семейному праву, чтобы защитить свое имущество.

Примечательно, что летом была названа другая причина расставания — все из-за разных способов жизни у звезд. При этом, в июле фанаты узнал, что расставание было еще в январе 2023, но только сейчас дело дошло до суда.

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Пара пробыла в браке два года — их свадьбы была в 2021 году, и на ней было мене 20 человек.

Напомним, что недавно стало известно о расставании еще одной звездной пары — Хью Джекман разводится спустя 27 лет брака. Как оказалось, проблемы в отношениях были еще на фоне карантина Covid-19. На фоне расставания пара продает свой дом мечты, который они годами строили для совместной жизни.