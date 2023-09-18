Г’ю Джекман і його дружина Деборра-Лі Фернесс заявили про розлучення після 27 років шлюбу, але про проблеми у стосунках стало відомо ще до їхньої офіційної заяви.

– Ми були благословенні тим, що прожили майже 3 десятиліття разом як чоловік і дружина в прекрасному, люблячому шлюбі. Зараз наш шлях змінюється, і ми вирішили розійтися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання, – заявила пара.

Так, уперше припущення про розлучення з’явилися в січні, коли пара виставила на продаж свій будинок, який раніше здавали за $166 тис. на місяць. Г’ю і Деб називали цю нерухомість будинком мрії і витратили шість років на створення його саме таким, яким хотіли його бачити.

Щодо шлюбу, то один з інсайдерів заявив, що стосунки знищила пандемія Covid-19. Їхнє кохання нібито перетворилося на дружбу за останні кілька років, тому залишатися разом вони не бачать сенсу.

Зараз дивляться

– Вони працювали над цим і не могли повернути все назад. В один момент Г’ю виявив, що все це не має тієї магії, яка була раніше. У Деб були такі ж побоювання і думки, і розставання – найкращий варіант, – заявив інсайдер.

У вересні стало відомо про розпад ще однієї відомої пари – Софі Тернер розлучається після чотирьох років шлюбу. Як виявилося, акторка та її чоловік, музикант Джо Джонас, відчувають серйозні проблеми у стосунках.