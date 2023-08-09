Принца Гаррі раптово позбавили королівського титулу – тепер до герцога не звертатимуться як до Його Королівська Високість. Зміни відбулися на сайті королівської сім’ї з ініціативи Букінгемського палацу.

Зміни мали набути чинності ще раніше – 2020 року палац заявив, що Меган і Гаррі можуть зберегти свої титули Його Королівської Високості, але не зможуть використовувати їх після того, як старші королівські особи підуть з посади.

Втім, останні три роки на сайті королівської сім’ї Гаррі все ще мав цей титул – схоже, це була помилка. Оновлення текстів це виправили.

Зміни торкнулися і біографії Меган – згадку про її титул прибрали там, де вона все ще відображалася помилково.

Оновлення на сайті – лише ланка в низці незручних інцидентів із сім’єю герцога за останній час. Наприклад, принца Гаррі та Меган остаточно вигнали з котеджу Фрогмор у Віндзорі – ініціатором цього виступив сам король Чарльза III. Пара вже повернула ключі від будинку, а їхні речі відправили поштою до Каліфорнії – тепер вони офіційно без особистої нерухомості у Великій Британії.