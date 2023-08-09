Принца Гарри внезапно лишили королевского титула — теперь к герцогу не будут обращаться как Его Королевское Высочество. Изменения произошли на сайте королевской семьи по инициативе Букингемского дворца.

Изменения должны были вступить в силу еще раньше — в 2020 году дворец заявил, что Меган и Гарри могут сохранить свои титулы Его Королевского Высочества, но не смогут использовать их после ухода с поста старших королевских особ.

Впрочем, последние три года на сайте королевской семьи Гарри все еще имел этот титул — похоже, это была ошибка. Обновления текстов это исправили.

Изменения коснулись и биографии Меган — упоминание о ее титуле убрали там, где оно все еще отображалось по ошибке.

Обновления на сайте — лишь звено в череде неловких инцидентов с семьей герцога за последнее время. К примеру, принца Гарри и Меган окончательно выгнали из коттеджа Фрогмор в Виндзоре — инициатором этого выступил сам король Чарльза III. Пара уже вернула ключи от дома, а их вещи были отправлены почтой в Калифорнию — теперь они официально без личной недвижимости в Великобритании.