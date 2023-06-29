Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл виїхали з котеджу Фрогмор у Віндзорі за наказом короля Чарльза III. Батько герцога прогнав їх із королівського маєтку шість місяців тому.

Усе майно Гаррі відправили до Каліфорнії, а ключі від маєтку вилучили.

Тепер пара офіційно залишилася без нерухомості у Великій Британії – найімовірніше, Меган і її чоловікові доведеться зупинятися у друзів або бронювати номер у готелі, коли вони відвідають країну наступного разу.

Нагадаємо, що герцога Сассекського вигнали з палацу після виходу скандальної книги про королівську сім’ю, яку опублікував сам принц. У ній він розкриває таємниці сім’ї, зокрема й вказав на постійну критику його і Меган Маркл.

Котедж Фрогмор славиться своєю домашньою чарівністю – у ньому є цілих п’ять спалень. Примітно, що він був відданий Єлизаветою II Гаррі та Меган як весільний подарунок.

Втім, зараз принц зайнятий іншими справами, які викликають багато запитань у суспільства. Наприклад, Гаррі хотів взяти інтерв’ю у Путіна і Трампа. Герцог хотів із ними торкнутися теми дитячих травм у рамках подкасту для Spotify. Утім, наразі відеоінтерв’ю так і не з’явилися в мережі.