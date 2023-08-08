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Ворожнеча затягнулася: принц Гаррі та Меган посварилися з Бекхемами через конкуренцію

8 Серпня 2023, 14:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Маркл і Гаррі
Джерело: Depositphotos

Меган Маркл і принц Гаррі посварилися з Вікторією та Девідом Бекхемами через конкуренцію в ЗМІ. Це сталося ще 2018 року, коли королівська пара вирішила влаштувати весілля.

Про сварку між зірковими парами розповів королівський біограф Том Боуер. Він запевняє, що Гаррі довелося триматися якомога далі від свого приятеля-футболіста на прохання Меган.

Піком напружених стосунків був жовтень 2018 року, коли герцог запросив Девіда на змагання для поранених військовослужбовців Invictus Games, а потім відмовився спілкуватися з ним на заході.

Боуер додав, що Маркл була проти чоловічої дружби і незадоволена тим фактом, що Вікторія не хотіла давати безоплатно одяг та аксесуари свого бренду.

Проте сім’я Бекхемів намагалися налагодити стосунки – Вікторія давала поради щодо макіяжу. Сама Меган вважає, що це потрібно було для гучних заголовків у ЗМІ. До весілля Гаррі сім’я футболіста приймала Меган у своєму будинку й обслуговувала її абсолютно безкоштовно.

У липні з’явилися чутки про можливе розставання Меган і Гаррі – парі пророкували крах. Принц вирушив до Африки на знімання, де був окремо від сім’ї та дітей.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Вікторія Бекхем Девід Бекхем Меган Маркл Принц Гаррі
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