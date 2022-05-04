Український співак Микита Алексєєв (Alekseev) розповів про колег із Росії.

Артист зазначив, що з початку повномасштабної війни активно поширював усі трагічні новини, які відбувалися та продовжують відбуватися в нашій країні. Він наголосив, що до нього не зверталися російські музичні діячі, проте багато звичайних людей із РФ відписалося.

– Це не дуже позитивні коментарі та повідомлення. Наразі я їх навіть не читаю, не звертаю уваги. Перші дні я намагався ще їх переконати, зараз, ось скільки часу минає, я більше розумію, що це стає дедалі складніше, – розповів Алексєєв.

Наразі артист займається волонтерською діяльністю і перебуває на польському кордоні. Каже, намагаються допомогти всім, хто цього потребує.

– Коли ми тільки починали, то їздили локально та допомагали переселенцям, які опинялися недалеко від нас. Потім ми почали їздити далі… На Київщині поїхали до Бучі, Гостомелю… Також намагаємось допомагати нашим захисникам, – зазначив Микита.

Фото: Микита Алексєєв