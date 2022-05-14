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Темна конячка Євробачення: як виступила Konstrakta із Сербії

15 Травня 2022, 00:15
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Темна конячка Євробачення: як виступила Konstrakta із Сербії

У фіналі Євробачення 2022 виступила і представниця Сербії Konstrakta зі своїм номером на пісню In Corpore Sano.

Konstrakta – In Corpore Sano

 

Що відомо про Konstrakta

Konstrakta – це псевдонім сербської артистки Ани Джуріч. Почала вона свій шлях у гурті Zemlja Gruva (Land of Groove). Також Ана виступала на розігріві у Емі Вайнхаус на останньому у її житті концерті у Белграді у 2011 році.

У сольній творчості (з 2019 року) Konstrakta любить звертатися до важливих соціальних явищ. Її номер на Євробаченні не став винятком.

До речі, трек In Corpore Sano (У здоровому тілі) деякі інтерпретували як критику у бік сербської системи охорони здоров’я та сатиру на недосяжні стандарти краси.

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Євробачення
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